Готовимся отметить Международный день саамов

10 января в администрации Ловозерского района состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Международному дню саамов, под председательством заместителя главы администрации Ловозерского района Нины Ивановой.

Члены организационного комитета обсудили организационные и технические вопросы, предстоящих мероприятий. В этом году основные мероприятия, посвященные празднованию Международного дня саамов, пройдут в селе Ловозеро 6 февраля на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ловозерский районный национальный культурный центр».

В работе заседания приняли участие представители Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, администрации Ловозерского района, Центра народов Севера, Ловозерского районного национального культурного центра, Северного национального колледжа, общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» и Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области.