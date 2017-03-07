«Говорящие» книги для маленьких читателей расскажут о истории, культуре и литературе Кольского края»

9 марта в 15.00 в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится презентация творческого проекта коллектива библиотеки «Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих детей, посвященного истории, культуре и литературе Кольского края».

На презентации специалисты библиотеки представят гостям новый электронный ресурс для незрячих и слабовидящих детей, расскажут о возможностях его использования.

Ресурс включает в себя 36 познавательных книг о крае, озвученных в звукозаписывающей студии библиотеки. «Говорящие» книги для маленьких читателей озвучили заслуженный артист Российской Федерации, актер областного драматического театра Сергей Гронский и педагог Ольга Засухина.