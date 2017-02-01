Грипп заставил закрыть школы города атомщиков на каникулы

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидобстановкой и в целях предупреждения распространения вируса гриппа и ОРВИ во всех школах муниципалитета г.Полярные Зори дополнительные спортивные каникулы перенесены на период с 1 по 5 февраля текущего года.

С 6 по 7 февраля образовательный процесс будет организован дистанционно.