Группе старших воспитанников «Ровесника» удалось совершить экскурсию в региональное отделение ЦБ РФ

Группе старших воспитанников ГОБУ «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник» представилась уникальная возможность побывать в Отделении по Мурманской области Северо-западного Главного Управления Центрального банка Российской Федерации.

В этом строгом здании на улице Профсоюзов обычно не бывает посторонних, за всю историю многолетнего существования здания экскурсия проводится всего во второй раз. Исключение было сделано при поддержке партнеров Центрального банка Российской Федерации.

В рамках экскурсии воспитанникам показали фильм об истории создания Банка в России, традициях и направлениях в его работе вчера и сегодня. Подробно рассказали об истории создания отделения Центрального банка Российской Федерации на Мурмане.

Особенно интересно ребятам было познакомиться с практикой работы Банка с денежной массой. Изготовление денег, их подсчёт, сохранность, распознавание купюр и монет - на все эти и многие другие вопросы воспитанники получили ответы. Рассматривая и сравнивая новые и старые банкноты, настоящие и фальшивые, каждый смог убедиться в серьезности и тщательности работы с денежными знаками.

Эта встреча была началом в важной работе - совместном проекте Отделения по Мурманской области Северо-западного Главного Управления Центрального банка Российской Федерации и ГОБУ «Ровесник» по повышению финансовой грамотности и безопасности воспитанников. В рамках проекта планируется цикл практических мероприятий в разных банках города с целью получения знаний воспитанниками о современных способах управления деньгами.