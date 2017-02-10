Мурманская область. Арктика10.02.17 08:09
Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе увеличился на 44,3%
Грузооборот морских портов России за январь 2017 года составил 59,63 млн тонн (+12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объём перевалки сухих грузов составил 24,96 млн тонн (+15%), наливных грузов 34,66 (+11%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 4,12 млн тонн (+44,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 1,6 млн тонн (- 12,8%), наливных грузов – 2,52 млн тонн (+147%).
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