Грузооборот операторов морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 8,85 млн тонн грузов – рост 41,8%

В январе-феврале текущего года грузооборот морских портов России составил 114,82 млн тонн, что на 8,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении «Росморречфлот». При этом объем перевалки сухих грузов составил 49,17 млн тонн (+7,6 %), наливных грузов 65,65 млн тонн (+8,7 %).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 41,8% и составил 8,85 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 3,75 млн тонн (- 0,9%), наливных грузов – 5,11 млн тонн (+ 207%).