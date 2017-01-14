Грузооборот порта Мурманск увеличился в 2016 году в 1,5 раза

Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2016 года увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 721,9 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 335,8 млн тонн (+7,5%), в том числе: угля – 136,3 млн тонн (+10,5%), грузов в контейнерах – 42,7 млн тонн (+6,5%), зерна – 35,5 млн тонн (+3,3%), чёрных металлов – 28,2 млн тонн (+7,8%), грузов на паромах – 22,7 млн тонн (+3,5%), минеральных удобрений – 16,2 млн тонн (+1,1%), руды – 8,7 млн тонн (+29,6%), лесных грузов – 5,4 млн тонн (+1,8%), накатные грузы – 4,6 млн тонн (рост в 1,8 раза), в то же время снизилась перевалка металлолома до 4,0 млн тонн (-5,5%) и тарно-штучных грузов до 3,6 млн тонн (– 8,7%).

Объём перевалки наливных грузов увеличился до 386,1 млн тонн (+5,9%), в том числе сырой нефти – до 228,0 млн тонн (+12,8%) и сжиженного газа – до 13,6 млн тонн (+5,5%), в то же время снизилась перевалка нефтепродуктов – до 140,7 млн тонн (-3,7%).

Экспортных грузов перегружено 567,3 (+5,3%), импортных грузов – 31,7 млн тонн (-5,0%), транзитных – 51,0 млн тонн (+5,8%), каботажных – 71,9 млн тонн (+27,4%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 49,7 млн тонн грузов, что на 40,6% больше грузооборота аналогичного периода 2015 года. Увеличился объём перевалки сухогрузов до 26,6 млн тонн (+6,6%), наливных грузов до 23,1 млн тонн (в 2,2 раза).

Грузооборот порта Мурманск увеличился до 33,4 млн тонн (в 1,5 раза), Варандей – до 8,0 млн тонн (+21,6%) и Дудинка – до 1,2 млн тонн (+1,6%).

Уменьшили перевалку грузов порты Архангельск до 2,6 млн тонн (-31,0%) и Кандалакша до 0,8 млн тонн (- 3,4%).