Грядущие изменения в Арктике играют на руку России

Группа российских учёных пришла к выводу, что если темпы глобального потепления не снизятся, то к концу века нефтяные танкеры и грузовые суда смогут беспрепятственно бороздить арктические моря, лишь изредка прибегая к помощи ледоколов, а навигация будет открыта как минимум 6 месяцев в году.

«По причине дальнейшего потепления в Арктике Северный морской путь сможет в полную силу конкурировать с межконтинентальными торговыми маршрутами, пролегающими через Суэцкий или Панамский канал», - пишут климатолог Кильского университета Вячеслав Хон и его коллеги в материалах исследования.

Географ из Коннектикутского университета Скотт Стефенсон рассказал порталу «BuzzFeed News», что «исследование представляет собой глубокий анализ условий настоящей и будущей навигации по Северному морскому пути».

Климатолог Редингского университета Натэниел Мелиа сообщил, что к середине века появится новый торговый путь, который пройдёт через Северный полюс, и существующий сейчас Северный морской путь станет менее популярен. В электронном письме Мелиа упоминает, что в разгар навигационного сезона «новый маршрут позволит выиграть два дня пути и, скорее всего, будет избавлен от российских пошлин».

Мелиа также предполагает, что путь вдоль побережья будет освобождён от льда гораздо позже, чем утверждают исследователи, даже несмотря на более быстрое таяние льда. Он отмечает, что российские ледоколы при подобных температурах в январе всё же застревали во льдах.

Этой зимой площадь льда в Северном Ледовитом океане оказалась рекордно скромной. По данным Национального центра исследований снега и льда, в декабре прошлого года лишь около 12 миллионов кв. км площади Северного Ледовитого океана было скрыто подо льдом. Показатель побил предыдущий рекорд, поставленный в том же месяце.

По прогнозам Национального метеорологического центра США, на этой неделе в Северном Ледовитом океане ожидается шторм со скоростью ветра выше 140 км/ч , который пройдёт между Гренландией и Исландией и сломает ещё большее количество льда.

Грядущие изменения играют на руку России, на протяжении долгого времени старающейся проложить торговые пути в Арктике.

Веками европейские путешественники пытались (по большей части безуспешно) проложить северный маршрут между Азией и Европой, пролегающий по арктическим территориям Канады. Им удалось бы добиться цели, если бы они вели свои изыскания поближе к России.

По географической случайности, у арктических берегов России расположено меньшее количество островов по сравнению с побережьем Северной Америки. В условиях открытого океана накапливается меньше огромных ледяных глыб со стороны Северного полюса, а с юга к российским берегам поступает больше тёплой воды, поэтому летняя навигация свободна ото льда и длится дольше, чем в Канаде и на Аляске.

Россия использует это географическое преимущество, вкладывая средства в строительство атомных ледоколов и развитие арктических портов с годовым оборотом 33 миллиарда долларов.

«Россия – арктическая страна, которая вкладывает в развитие своих северных территорий огромные деньги, - рассказывает «BuzzFeed News» географ Коннектикутского университета Скотт Стефенсон. — Так как в арктической части Канады расположено лишь несколько поселений и нет глубоководных портов, то в этом плане российская инфраструктура в Арктике развита гораздо лучше».

Среди других направлений экономической деятельности на севере России поставки на мировой рынок через порты Арктики металла с никелевых рудников, расположенных в глубине страны. Потепление в регионе, согласно данным исследования, расширит экономические возможности.

Хон заявил «BuzzFeed News», что «Арктический регион является ключевым для российской экономики».

Не все в российском правительстве уверены, что возможности Северного морского пути столь перспективны. В 2013 году заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Олерский утверждал со стопроцентной уверенностью, что «Северный торговый путь не является альтернативой Суэцкому каналу». Он говорил, что доставка нефти – это главная функция Северного морского пути.

В 2011 году было объявлено о совместном проекте нефтяной компании «ExxonMobil» и российской «Роснефти», в ходе которого на берегах Арктики будет добыто 85 млрд баррелей нефти. На добычу уйдут десятки лет, и за это время площадь ледяного покрытия уменьшится по причине глобального потепления, что значительно повлияет на логистические цепочки поставки сырья. Потребление российской нефти, по иронии судьбы, ускорит процесс глобального потепления, который вызывает таяние льдов в Арктике. А это, в свою очередь, вносит положительный вклад в развитие СМП.

В тоже время в 1989 году танкер «Эксон Вальдес», принадлежавший компании «ExxonMobil», пытался избежать столкновения с айсбергом и в итоге налетел на риф, что вызвало разлив нефти. В «ExxonMobil» на собственном примере убедились в том, что навигация даже в условиях малого скопления льда очень опасна.

Стефенсон отмечает, что глобальное потепление не сделает арктическую навигацию полностью безопасной, так как таяние льдов не исключает столкновений с айсбергами, пишет geo-politica.info.