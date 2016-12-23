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Мурманская область. Арктика23.12.16 14:03

Губернатор Марина Ковтун дала напутствие мэру Мурманска Дмитрию Филиппову

Обеспечение комфортных условий для жизни горожан и работы предпринимателей – важнейшие задачи в работе главы города Мурманска. Такие приоритеты губернатор Марина Ковтун обозначила перед избранным главой города Дмитрием Филипповым в ходе сегодняшней встречи.

«Сейчас важно сосредоточиться на первоочередных задачах. Последние годы Мурманск жил под знаком подготовки к 100-летию. Набранный темп развития города сбавлять нельзя. Горожане должны видеть постоянные улучшения», – отметила Марина Ковтун.

Эти улучшения должны касаться и инвестиционного климата, и создания комфортной среды для жизни. Важно продолжить строительство социальных домов для переселения граждан из аварийного жилья, повысить эффективность работы по приватизации городского имущества, подчеркнула Марина Ковтун.

Ещё одна актуальная задача – усиление контроля за работой муниципальных коммунальных служб.

Дмитрий Филиппов заверил, что осознаёт меру ответственности главы города Мурманска и надеется соответствовать на этой должности требовательности мурманчан.

Говоря о проблеме содержания улиц и дворов, Дмитрий Филиппов рассказал, что она находится на его особом контроле.

«Из резервного фонда выделены дополнительные средства на уборку улиц города. В ближайшее время центральные магистрали будут приведены в порядок. Состояние дворовых территорий мы также возьмём на контроль», – сообщил Дмитрий Филиппов о своих первых решениях в качестве главы города Мурманска.

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