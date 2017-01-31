Губернатор Марина Ковтун о развитии спортивной инфраструктуры в Мурманской области: «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом»

Перспективы развития спорта и спортивной инфраструктуры в Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила с министром спорта России Павлом Колобковым в ходе состоявшейся сегодня в Москве рабочей встречи.

Сотрудничество правительства Мурманской области с министерством спорта России было и остаётся чрезвычайно плодотворным. Благодаря поддержке Минспорта в области с 2012 года построены девять новых спортивных объектов. Это футбольные поля, ФОКи, бассейн, легкоатлетический манеж, крытый каток с искусственным льдом. Серьёзно реконструирован лыжно-биатлонный комплекс «Долина Уюта», рассказала в ходе встречи Марина Ковтун.

«Мы существенно нарастили количество занимающихся физкультурой и спортом, выйдя на общероссийский уровень. Начинали мы со скромной цифры в 12,8%, сейчас этот показатель достиг 32% населения региона. Это прямое следствие того, что мы большое внимание уделяли развитию спортивной инфраструктуры. И мы не хотим останавливаться на достигнутом», – подчеркнула глава региона.

По оценкам Минспорта, выделенные для региона средства были вложены рачительно и эффективно.

Также стороны обсудили реализацию новых проектов в сфере спорта в Мурманской области. В частности, речь шла о создании регионального центра спортивной подготовки по горнолыжному спорту и фристайлу в Кировске, проведении на территории региона велогонки «Арктик Райс», а также возможности проведения в Мурманской области международного спортивного форума «Россия – спортивная держава!» в 2019 году.

Кроме того, губернатор Марина Ковтун пригласила министра Павла Колобкова посетить Мурманскую область и принять участие в мероприятиях спортивного календаря региона, таких уникальных проектах, как Праздник Севера, Лыжня дружбы и других.