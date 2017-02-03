Губернатор Марина Ковтун открыла первое заседание Общественной палаты Мурманской области нового состава
Сегодня состоялось первое заседание нового, пятого состава Общественной палаты Мурманской области. Открывая заседание, губернатор Марина Ковтун отметила, что состав палаты существенно обновился и присутствие молодых членов палаты свидетельствует об успешном развитии общественной жизни края.
Как подчеркнула глава региона, Общественная палата работает с 2008 года, и за это время заслужила уважение северян и партнерское доверие органов власти. В числе её безусловных успехов – создание механизмов общественного контроля, организация доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, координация деятельности Общественных советов при органах власти.
Все эти инициативы находятся в русле текущей государственной политики Российской Федерации. В частности, на необходимость широкого привлечения НКО к оказанию социальных услуг особо указывал президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию.
Правительство Мурманской области не принимает ни одного значимого решения без консультации и экспертного заключения Общественной палаты. Особо важной является экспертиза бюджета области – без заключения палаты закон о бюджете не рассматривается.
«Мы видим объективную пользу такого сотрудничества и намерены его продолжать. Надеюсь, что новый состав Общественной палаты использует опыт, накопленный предшественниками, и сохранит преемственность», – сказала Марина Ковтун.
Губернатор предложила включить в число задач на текущий год дальнейшее развитие механизмов общественного контроля и поддержку деятельности добровольческих и благотворительных организаций.
В ходе заседания члены Общественной палаты решили организационные вопросы. Избраны рабочие органы, а также секретарь Общественной палаты. Этот пост члены палаты вновь доверили Юрию Мананкову.