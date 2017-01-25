Губернатор Марина Ковтун отметила высокое качество муниципального управления в Апатитах

Самодостаточность бюджета, активное благоустройство территорий, ремонт дорог и поддержка предпринимательства – эти приоритетные задачи активно и успешно решались руководством Апатитов в течение 2016 года, доложил губернатору Марине Ковтун глава городской администрации Николай Бова.

Результатом работы в сфере управления муниципальным бюджетом стало включение Апатитов в I группу по бюджетному планированию. Решая проблему дефицита городского бюджета в 2017 году, муниципальное образование ставит задачу продолжить жить по средствам, без привлечения кредитных ресурсов, сохраняя при этом налогооблагаемую базу, сообщил Николай Бова.

В 2016 году значительные усилия и финансовые ресурсы муниципального образования при поддержке областного бюджета были направлены на улучшение качества дорог. Отремонтировано порядка 6 тысяч км дорог местного значения. В результате 87% муниципальных трасс приведены в нормативное состояние.

Кроме того, при поддержке областного и федерального бюджетов руководство города оказало помощь в развитии бизнеса местным предпринимателям.

Николай Бова попросил правительство и губернатора Мурманской области по возможности поддержать муниципалитет в двух значимых для города проектах: завершении ремонта Дворца культуры имени Егорова и строительстве ФОКа.

Марина Ковтун отметила качественные изменения в Апатитах в последние несколько лет, которые, как подчеркнула глава региона, являются следствием профессионального муниципального управления и рачительного хозяйствования.