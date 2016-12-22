Губернатор Марина Ковтун потребовала от муниципальных властей приложить максимум усилий к наведению порядка на улицах и во дворах городов и посёлков

Вчера на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун потребовала от муниципальных властей приложить максимум усилий к наведению порядка на улицах и во дворах городов и поселков.

«Все силы должны быть брошены на борьбу с последствиями снегопада и гололедицей. Нынешнее состояние городов и посёлков, улиц и дворов выявили неготовность муниципальных служб к оперативному реагированию на изменившиеся погодные условия», – подчеркнула глава региона.