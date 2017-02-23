Мирного неба и жизни хорошей! – мурманчане поздравляют земляков с праздникомЗАТО Александровск отмечает День защитника Отечества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.02.17 07:00

Губернатор Марина Ковтун поздравила северян с Днём защитника Отечества

Во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вчера состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. С всенародно любимым праздником земляков поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«В истории нашей Родины было немало страниц, когда не только военные, но и крестьяне, рабочие, женщины, даже дети вставали на ее защиту. Россия никогда не была повержена, захвачена, порабощена – нас победить невозможно. Воля, гордость за свою страну, желание в любую минуту встать на защиту Отечества – в нашей крови», - подчеркнула губернатор.

Глава региона отметила, что Мурманская область – особый регион, здесь базируется объединённое стратегическое командование «Северный флот», это пятый военный округ в стране с зоной ответственности по всему арктическому побережью, и северяне гордятся, что живут одной жизнью с Северным флотом.

Марина Ковтун напомнила о ключевых событиях февраля – встрече корабельно-авиационной группировки Северного флота, которая вернулась из Сирии после выполнения боевых задач, и закладке памятного камня в честь строительства в столице Кольского Заполярья филиала Нахимовского военно-морского училища.

«Мы встречали воинов-североморцев как героев-победителей. Ликовал не только Североморск, вся Мурманская область рукоплескала нашим воинам. А наши ребята теперь могут не откладывать мечту продолжить дело своих отцов, а начать профессиональное военное обучение со школьной скамьи», - сказала глава региона.

С Днем защитника Отечества северян также поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и начальник Штаба Северного флота Александр Моисеев. Перед гостями праздничного вечера выступили ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, ансамбль Североморского кадетского корпуса «Морская душа», трио «Воины России» (Гаджиево), матрос Александр Кошеваров (Спутник), рядовой срочной службы Артём Таскаев (Кильдинстрой), группа «Космос» (Протоки) и другие артисты.  

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 662 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:00«Франц + Полина». Художественный фильм (16+)21:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)21:30«Служили два товарища». Художественный фильм (12+)23:05«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро худеет почти на 76 копеек, доллар – на 38 копеекДоллар и евро продолжают снижение-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27февраляУправляющие компании работают плохо – «фронтовики» подвели итоги всероссийской акции «Снежный фронт»-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения