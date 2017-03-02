Ударники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%В России высокая производительность труда из-за низких зарплат – Михаил Шмаков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.03.17 06:40

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилфонда, которое провёл полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов

Губернатор Марина Ковтун вчера приняла участие в выездном совещании по вопросам реализации мероприятий, направленных на завершение в срок до 1 сентября 2017 г. программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа. Его провёл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В совещании, проходившем во Всеволожском районе Ленинградской области, приняли участие заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, директор департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ Оксана Демченко, заместитель Генерального прокурора РФ Александр Гуцан, высшие должностные лица регионов Северо-Запада России.

Открывая совещание, Николай Цуканов напомнил, что согласно комплексу мер, разработанных в рамках указа президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» на территории Северо-Западного федерального округа до 1 сентября 2017 г. необходимо расселить 1 млн 152 тысячи кв. метров аварийного жилья и переселить из него более 71 тысяча человек. В Мурманской области эти мероприятия практически завершены – выполнено 77% от общего объёма работ.

Объём жилищного фонда на территории Мурманской области, признанный до 1 января 2012 года аварийным и подлежащий расселению, составляет 74,74 тысячи кв. метров. За время совместной работы с Фондом ЖКХ в регионе расселено 1488 аварийных жилых помещений площадью 60,46 тысячи кв. метров, переселено 3082 человека, построено 43 новых дома, из них пять – в 2016 году и четыре – в январе 2017 года. До 1 сентября 2017 остается переселить 789 человек из 383 аварийных жилых помещений площадью 14,35 тысячи кв. метров. На реализацию указанных мероприятий в бюджете Мурманской области заложены средства в размере 347,44 млн рублей, из них 315,6 млн рублей – средства областного бюджета Мурманской области. В Мурманске в январе нынешнего года введено в эксплуатацию четыре дома, строятся дома в Кандалакше, Териберке, Молочном.

По итогам совещания выработан комплекс мер, направленных на обеспечение завершения реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки. Полномочный представитель рекомендовал главам регионов держать под личным контролем реализацию программ по расселению ветхого и аварийного жилья, а также поручил представить предложения по пролонгации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда за пределы 2018 года.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 389 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Тайны века: Де Голль Последний великий француз». Документальный фильм (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиКоличество «займов до зарплаты» в одни руки ограничатУдарники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%-PRO ВалютуДоллар вырос почти на 3 копейки, евро снизилось на 2 копейкиРубль снижается на фоне падающей нефти-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергииКольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года-PRO ЖКХ…А куда расселять – непонятно, или Задачу расселения из ветхого и аварийного жилья решить будет крайне затруднительноПлановые отключения в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения