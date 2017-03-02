Губернатор Марина Ковтун приняла участие в совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилфонда, которое провёл полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов

Губернатор Марина Ковтун вчера приняла участие в выездном совещании по вопросам реализации мероприятий, направленных на завершение в срок до 1 сентября 2017 г . программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа. Его провёл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В совещании, проходившем во Всеволожском районе Ленинградской области, приняли участие заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, директор департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ Оксана Демченко, заместитель Генерального прокурора РФ Александр Гуцан, высшие должностные лица регионов Северо-Запада России.

Открывая совещание, Николай Цуканов напомнил, что согласно комплексу мер, разработанных в рамках указа президента РФ от 7 мая 2012 г . № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» на территории Северо-Западного федерального округа до 1 сентября 2017 г . необходимо расселить 1 млн 152 тысячи кв. метров аварийного жилья и переселить из него более 71 тысяча человек. В Мурманской области эти мероприятия практически завершены – выполнено 77% от общего объёма работ.

Объём жилищного фонда на территории Мурманской области, признанный до 1 января 2012 года аварийным и подлежащий расселению, составляет 74,74 тысячи кв. метров. За время совместной работы с Фондом ЖКХ в регионе расселено 1488 аварийных жилых помещений площадью 60,46 тысячи кв. метров, переселено 3082 человека, построено 43 новых дома, из них пять – в 2016 году и четыре – в январе 2017 года. До 1 сентября 2017 остается переселить 789 человек из 383 аварийных жилых помещений площадью 14,35 тысячи кв. метров. На реализацию указанных мероприятий в бюджете Мурманской области заложены средства в размере 347,44 млн рублей, из них 315,6 млн рублей – средства областного бюджета Мурманской области. В Мурманске в январе нынешнего года введено в эксплуатацию четыре дома, строятся дома в Кандалакше, Териберке, Молочном.

По итогам совещания выработан комплекс мер, направленных на обеспечение завершения реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки. Полномочный представитель рекомендовал главам регионов держать под личным контролем реализацию программ по расселению ветхого и аварийного жилья, а также поручил представить предложения по пролонгации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда за пределы 2018 года.