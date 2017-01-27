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Мурманская область. Арктика27.01.17 14:17

Губернатор Марина Ковтун призвала глав муниципальных образований активнее включаться в работу по созданию площадок и центров тестирования для сдачи норм ГТО

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова на заседании регионального правительства проинформировала о создании центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Мурманской области.

С 1 сентября 2014 г. во исполнение указа президента Российской Федерации в стране началась работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В регионе уже в 2015 году было установлено 6 спортивных площадок для занятий и сдачи норм комплекса ГТО в Мурманске, ЗАТО Александровск, Мончегорске, Ревде, Мурмашах и Африканде, объем финансирования из областного бюджета составил 4,2 млн рублей. Также в 2015 году Мурманской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 1 млн 914,9 тыс. руб., на эти средства приобретено 3 комплекта оборудования для оснащения трех центров тестирования ГТО (один комплект поступил в региональный центр тестирования, два доставлены в Полярные Зори и Мончегорск). В 2016 году установлено 5 спортплощадок ГТО в Зеленоборском, Зашейке, Печенге, Сафоново, Апатитах, объем финансирования из областного бюджета составил 3,7 млн рублей. Для подготовки специалистов по тестированию ГТО на региональном и муниципальном уровнях в Центре спортивной подготовки в 2016 г. проведены обучающие семинары для 285 человек, для подготовки кадров муниципальных центров тестирования прошли обучение 99 представителей муниципалитетов. В настоящее время в регионе создано 16 муниципальных центров тестирования ГТО. Работа по созданию муниципальных центров тестирования в Мурманской области завершится в первом квартале 2017 года.

Губернатор Марина Ковтун призвала глав муниципальных образований активнее включаться в работу по созданию площадок и центров тестирования для сдачи норм ГТО.

Также на заседании Светлана Наумова проинформировала о преобразовании муниципальных спортивных школ Мурманской области в организации спортивной подготовки. Подведомственные комитету по физической культуре и спорту Мурманской области учреждения уже преобразованы в спортивные школы олимпийского резерва и в полном объеме приступили к реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Также в рамках реализации мероприятий плана Минспорта РФ по преобразованию спортивных школ в течение 2017 года в Мурманской области будет преобразовано в организации нового типа еще 19 детско-юношеских спортивных школ. Общая численность занимающихся по программам спортивной подготовки составит около 6 тысяч человек.

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