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Мурманская область. Арктика22.12.16 14:01

Губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области. Участники заседания заслушали доклад об итогах деятельности региональной антитеррористической комиссии в 2016 году, обсудили планы работы комиссии на будущий год, подвели итоги проведённых профилактических мероприятий.

Как было отмечено, оперативная обстановка в Мурманской области в сфере противодействия терроризму правоохранительными органами характеризуется как стабильная и контролируемая.

Один из актуальных вопросов, рассмотренных в ходе заседания – о состоянии оперативной обстановки и мерах по обеспечению безопасности новогодних и рождественских праздников. Ожидается проведение около 650 мероприятий с участием примерно 120 тысяч человек.

Как сообщил врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Мурманской области Сергей Липовецкий, обеспечению антитеррористической безопасности объектов проведения мероприятий уделяется особое внимание. Так, на всех объектах проведения культурно-массовых новогодних мероприятий предусмотрены кинологические обследования на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также  контрольно-досмотровые мероприятия  с применением технических средств.

Кроме того, в период проведения новогодних и рождественских мероприятий принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности  при перевозке организованных групп детей. Предусмотрено выставление дополнительных постов ДПС ГИБДД в местах проведения мероприятий, проведение проверок технического состояния автобусов, задействованных для перевозки детей, а также инструктажей привлекаемого водительского состава.

Марина Ковтун подчеркнула, что в преддверии новогодних мероприятий, а также в связи со сложными погодными условиями вопрос усиления контроля за безопасностью перевозок юных северян особенно важен.

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