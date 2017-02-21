Правительство готовится к введению запрета на получения зарплат наличнымиШирокой Масленице места мало! В центре Мурманска введут ограничения движения транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.02.17 12:25

Губернатор Марина Ковтун провела заседание антитеррористической комиссии Мурманской области

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание антитеррористической комиссии Мурманской области. О взаимодействии АТК Мурманской области с антитеррористическими комиссиями в муниципальных образованиях и выработке мер по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма доложил руководитель аппарата АТК Мурманской области Игорь Паржицкий.

Игорь Паржицкий напомнил, что органы местного самоуправления являются частью общегосударственной системы противодействия терроризму. В муниципальных образованиях региона сформированы антитеррористические комиссии: 6 – в городских округах, 6 – в районах и 5 – в ЗАТО. АТК Мурманской области контролирует и координирует деятельность всех антитеррористических комиссий муниципальных образований.

«В 2016 году на заседаниях областной комиссии рассмотрены результаты проводимой работы руководителей муниципальных АТК. Анализ работы показал, что в целом организация работы в муниципальных комиссиях соответствует требованиям профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Наиболее системно и квалифицированно работа по решению поставленных задач была организована АТК Мончегорска, Апатитов, ЗАТО Александровск. Напротив, в деятельности АТК муниципальных образований Терского и Ковдорского районов, ЗАТО Видяево выявлен ряд недостатков и неиспользованных резервов. Планируется наладить более тесное взаимодействие с Прокуратурой Мурманской области для повышения эффективности деятельности АТК муниципальных образований», – отметил Игорь Паржицкий.

Руководитель регионального аппарата АТК проинформировал, что в июле 2016 года полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму конкретизированы внесением в федеральный закон о противодействии терроризму дополнительной статьи. Конкретизированные полномочия затрагивают, в частности, вопросы противодействия идеологии терроризма, также местные власти наделены полномочиями в области антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Указанные изменения в антитеррористическом законодательстве призваны повысить степень участия органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере и эффективность профилактической деятельности на территории муниципальных образований.

Также на заседании были рассмотрены вопросы о совершенствовании мер по охране объектов топливно-энергетического комплекса Мурманской области и газонаполнительной станции ОАО «Мурманоблгаз», о террористической защищенности аэропорта «Хибины».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвое
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 534 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире16:10«Мурманская драма». Специальный репортаж (12+)16:30Новости. Информационная программа.17:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПравительство готовится к введению запрета на получения зарплат наличнымиВ России чаще всего подделывают 5-тысячные купюры-PRO ВалютуЕвро теряет почти 49 копеек, доллар – почти 24 копейкиРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублейВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21февраляДиректор мурманской управляющей компании, работая по чужому паспорту, присвоил около 30,5 млн рублей-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения