Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание антитеррористической комиссии Мурманской области. О взаимодействии АТК Мурманской области с антитеррористическими комиссиями в муниципальных образованиях и выработке мер по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма доложил руководитель аппарата АТК Мурманской области Игорь Паржицкий.

Игорь Паржицкий напомнил, что органы местного самоуправления являются частью общегосударственной системы противодействия терроризму. В муниципальных образованиях региона сформированы антитеррористические комиссии: 6 – в городских округах, 6 – в районах и 5 – в ЗАТО. АТК Мурманской области контролирует и координирует деятельность всех антитеррористических комиссий муниципальных образований.

«В 2016 году на заседаниях областной комиссии рассмотрены результаты проводимой работы руководителей муниципальных АТК. Анализ работы показал, что в целом организация работы в муниципальных комиссиях соответствует требованиям профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Наиболее системно и квалифицированно работа по решению поставленных задач была организована АТК Мончегорска, Апатитов, ЗАТО Александровск. Напротив, в деятельности АТК муниципальных образований Терского и Ковдорского районов, ЗАТО Видяево выявлен ряд недостатков и неиспользованных резервов. Планируется наладить более тесное взаимодействие с Прокуратурой Мурманской области для повышения эффективности деятельности АТК муниципальных образований», – отметил Игорь Паржицкий.

Руководитель регионального аппарата АТК проинформировал, что в июле 2016 года полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму конкретизированы внесением в федеральный закон о противодействии терроризму дополнительной статьи. Конкретизированные полномочия затрагивают, в частности, вопросы противодействия идеологии терроризма, также местные власти наделены полномочиями в области антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Указанные изменения в антитеррористическом законодательстве призваны повысить степень участия органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере и эффективность профилактической деятельности на территории муниципальных образований.

Также на заседании были рассмотрены вопросы о совершенствовании мер по охране объектов топливно-энергетического комплекса Мурманской области и газонаполнительной станции ОАО «Мурманоблгаз», о террористической защищенности аэропорта «Хибины».