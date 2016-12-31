Губернатор Марина Ковтун утвердила концепцию и «дорожную карту» создания в 2017 году в Мурманске детского технопарка «Кванториум»

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала постановление регионального правительства о создании в 2017 году на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия» детского технопарка «Кванториум».

Этим же документом глава региона утвердила концепцию и «дорожную карту» формирования будущего технопарка.

Его создание направлено на обеспечение доступности качественного дополнительного образования для личностного и профессионального самоопределения школьников, развития в Мурманской области современной образовательной среды.

Предполагается, что работа технопарка позволит увеличить охват детей дополнительными программами технической и естественно-научной направленности с 13,5% в 2016 году до 17% в 2019.

Как сообщила губернатор Марина Ковтун, в детском технопарке «Кванториум» планируется пять направлений работы: Биоквантум, Робоквантум, Энерджиквантум, Геоквантум, Лазерквантум.

На максимально открытых пространствах с использованием инновационных решений будут функционировать: цех высокотехнологичного оборудования общего пользования (HiTech цех), специальные лаборатории для квантумов, лекторий, площадки для тестирования устройств и механизмов, лаборатория дошкольника, медиабиблиотека, зоны отдыха.

Площадка детского технопарка «Кванториум», его оборудование будут использоваться для реализации дополнительных программ естественно-научного и технического профиля для школьников Мурманской области, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, реализации программ подготовки Juniorskills/Worldskills, публичных лекций, дней семейного отдыха, проектной, учебно-исследовательской и экспериментальной деятельности юных северян.

Мурманская область стала одним из победителей конкурсного отбора на предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета на создание детского технопарка.