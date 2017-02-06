Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с Международным днем саамов

С поздравления земляков-саамов губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала сегодняшнее оперативное совещание.

«Кольский край невозможно представить без уникальной саамской культуры, истории и традиций, которые являются одним из главных символов и «визитных карточек» нашего региона. Сохранение и приумножение этого уникального наследия – задача не только саамов, но и, конечно, государства, и мы всегда с большой ответственностью подходим к этой задаче», – подчеркнула глава региона.

Саамы – коренной народ Кольского Севера. На сегодняшний день в Мурманской области проживает более полутора тысяч человек из числа представителей этого народа.