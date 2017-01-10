В России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяСегодня в Хибинах проведут спуск снежных лавин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.01.17 07:30

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в координационный совет при правительстве России по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

Губернатор Марина Ковтун вошла в координационный совет при правительстве Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.  Состав совета был утверждён распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2016 года № 2929-р. Координационный совет из 33 представителей возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Среди основных задач координационного совета – обсуждение практики, способов и форм реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций по вопросам совершенствования политики в сфере улучшения положения женщин. Решения совета будут обязательными для исполнения всеми представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.

Проект Национальной стратегии разработан Министерством труда и социальной защиты РФ по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Национальная стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин, инструменты преодоления дискриминационных барьеров, способы расширения участия женщин на различных уровнях принятия решений.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 420 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 1 серия (16+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 разаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорого-PRO ВалютуРубль продолжает укреплятьсяДоллар США и евро растут на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на с 10 январяНовый порядок оплаты услуг ЖКХ и правила общественного жилищного контроля утвердил премьер-министр РФ-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения