Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в координационный совет при правительстве России по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

Губернатор Марина Ковтун вошла в координационный совет при правительстве Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Состав совета был утверждён распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2016 года № 2929-р. Координационный совет из 33 представителей возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Среди основных задач координационного совета – обсуждение практики, способов и форм реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций по вопросам совершенствования политики в сфере улучшения положения женщин. Решения совета будут обязательными для исполнения всеми представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.

Проект Национальной стратегии разработан Министерством труда и социальной защиты РФ по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Национальная стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин, инструменты преодоления дискриминационных барьеров, способы расширения участия женщин на различных уровнях принятия решений.