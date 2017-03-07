Губернатор Мурманской области вошла в праздничный ТОП-30 женщин России

Компания «Медиалогия» к 8 Марта подготовила медиарейтинг российских женщин за 2016 год. Рейтинг построен по упоминаемости фамилий в российских СМИ.

Возглавляет список Мария Захарова, директор департамента информации и печати в МИД РФ. Следом за ней идёт заместитель председателя правительства страны Ольга Голодец. Замыкает тройку лидеров председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

На 23-й строчке рейтинга оказалась губернатор Мурманской области Марина Ковтун, вплотную подобравшись к соавтору множества обсуждаемых законопроектов Елене Мизулиной.