Мурманская область. Арктика27.01.17 08:25
Губернатор провела рабочую встречу с фракцией ЛДПР Мурманской областной думы
Вчера глава региона Марина Ковтун провела рабочую встречу с членами фракции ЛДПР Мурманской областной думы.
Глава региона и депутаты обсудили вопросы молодёжной политики в Мурманской области, ход мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
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