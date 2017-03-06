Мурманская область. Арктика06.03.17 10:57
ХК «Мурман» привезёт «серебро»
ХК «Мурман» с 10 очками завершил соревнование на втором месте и заработал серебряные медали. Победителями стали хозяева турнира, сообщает ФХМР.
ХК «Мурман» в финальном матче всероссийских соревнований Высшей Лиги сезона 2016-2017 проиграл команде «Строитель» из Сыктывкара. Счёт по итогам игры составил 0:3.
Напомним, что соревнования проходили в Сыктывкаре с 1 по 5 марта. В них приняли участие 6 команд из разных городов России.
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