Мурманская область. Арктика21.02.17 14:32
ХК «Мурман» проиграл «Строителю», но победителя определит финал
В заключительном матче группового этапа Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги 2016-17 хоккеисты команды «Мурман» в Сыктывкаре уступил «Строителю» со счётом 3:4.
У хозяев хет-трик на счету Сергея Елфимова, один мяч забил Александр Воюшин; у мурманчан дублем отметился Владимир Глушак, автором ещё одного гола стал Андрей Киселёв. Примечательно, что за всю игру команды не получили ни одной минуты штрафного времени.
Хоккеисты «Мурман» остался на второй строке турнирной таблицы 1-й группы. Однако вся борьба ещё впереди: победитель Высшей лиги определится по итогам финального турнира, который через неделю стартует в Сыктывкаре.
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