Второй домашний матч хоккеистов «Мурмана» против команды «Зоркий» закончился победой мурманчан со счётом 3:2. В составе нашей команды отличились Антон Ворончихин, Роман Никитенко и Егор Шицко; у гостей «дубль» на счету Ильи Желтова.

Набрав 46 очков в 18 играх, ХК «Мурман» возглавил турнирную таблицу первой группы Высшей лиги, опередив на очко сыктывкарский «Строитель».

Следующий матч наша команда проведёт дома 6 февраля. В гости к мурманчанам пожалуют хоккеисты «Волги-Черемшана» из Ульяновска. Начало встречи в 19.00.