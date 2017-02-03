Хоккеисты «Мурмана» обыграли красногорский «Зоркий» на своём поле

2 февраля хоккеисты «Мурмана» на своём поле обыграли красногорский «Зоркий» со счётом 5:1. «Быстрый» гол Романа Никитенко на 3-й минуте матча и «дубль» Ильи Пономарёва на 19 и 41-й минутах обеспечили хозяевам льда комфортное преимущество перед перерывом.

Через пять минут после начала второго тайма Борис Вавилов с розыгрыша свободного удара вколотил четвертый мяч в сетку ворот красногорцев. Вскоре капитан команды «Зоркий» Александр Патяшин отквитал один гол.

Однако последнее слово в сегодняшнем матче осталось за мурманчанами: на 73-й минуте Илья Пономарёв оформил «хет-трик», установив окончательный счёт - 5:1 - победа «Мурмана».