Мурманская область. Арктика03.02.17 09:23
Хоккеисты «Мурмана» обыграли красногорский «Зоркий» на своём поле
2 февраля хоккеисты «Мурмана» на своём поле обыграли красногорский «Зоркий» со счётом 5:1. «Быстрый» гол Романа Никитенко на 3-й минуте матча и «дубль» Ильи Пономарёва на 19 и 41-й минутах обеспечили хозяевам льда комфортное преимущество перед перерывом.
Через пять минут после начала второго тайма Борис Вавилов с розыгрыша свободного удара вколотил четвертый мяч в сетку ворот красногорцев. Вскоре капитан команды «Зоркий» Александр Патяшин отквитал один гол.
Однако последнее слово в сегодняшнем матче осталось за мурманчанами: на 73-й минуте Илья Пономарёв оформил «хет-трик», установив окончательный счёт - 5:1 - победа «Мурмана».
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