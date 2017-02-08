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Мурманская область. Арктика08.02.17 09:11

Хоккеисты «Мурмана» укрепили лидирующие позиции в своей группе

В повторном матче против команды «Волга-Черемшан» из Ульяновска хоккеисты «Мурмана» на своём поле одержали уверенную победу. Голы Ильи Пономарёва, Александра Кротова (с пенальти) и Егора Шицко обеспечили мурманчанам солидное преимущество в первом тайме - 3:0.

После перерыва Кротов ещё раз реализовал 12-метровый штрафной удар, Роман Никитенко оформил «дубль», а Андрей Глазер и Алексей Горохов завершили разгром «Волги-Черемшана». Итоговый счет встречи - 8:2 в пользу мурманчан.

Следующий матч ХК «Мурман» проведёт дома 10 февраля с командой «Старт-2» (Нижний Новгород). Игра будет проходить на стадионе «Строитель» с 19.00.

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