Хоккеисты «Мурмана» в Архангельске разгромили «Водник»

20 января в Архангельске хоккеисты «Мурмана» с разгромным счётом обыграли команду «Водник-2». Хозяева ледяной площадки достойно сопротивлялись в первом тайме, который закончился при счёте 3:1 в пользу мурманчан.

После перерыва игра пошла «в одни ворота»: наши хоккеисты забили шесть безответных мячей, установив окончательный результат 9:1. В составе мурманчан «дублями» отметились Илья Пономарёв и Роман Никитенко; по одному забитому мячу в свой актив записали: Алексей Горохов, Антон Ворончихин, Яков Красовский, Антон Рычков и Андрей Глазер.

21 января команды вновь вышли на лёд архангельского стадиона «Труд».

В повторном поединке против дублёров архангельского «Водника» команда «Мурмана» вновь одержала уверенную победу, забив в ворота хозяев семь безответных мячей. В составе мурманчан отличились: Р. Никитенко (2), А. Глазер, И. Пономарёв, В. Фомичёв, И. Соколов, Я. Красовский.

Наша команда возвращается в Мурманск в первых числах февраля и уже на своём поле примет красногорский «Зоркий». Матчи на стадионе «Строитель» начнутся в 19.00.