Хоккеисты «Мурмана» выдержали натиск «Родины», одержав очередную победу

15 февраля в Кирове хоккеисты клуба «Мурман» встречалась с командой «Родина-2». Мурманчане уверенно начали игру: на 17-й минуте Роман Никитенко открыл счёт, а на 29-й Егор Шицко закрепил преимущество нашей команды. Отметим, что автором обеих голевых передач был Илья Пономарёв, который, буквально, через минуту после перерыва отличился и сам, вколотив мяч в сетку ворот хозяев после розыгрыша углового.

При счёте 3:0 в составе «Мурмана» начались удаления: с 52-й по 69-ю минуту судья отправил на скамью штрафников шестерых мурманчан. Естественно, это обстоятельство не могло не сказаться на ходе матча.

На 52-й минуте кировчане отквитали один гол: Артём Самойлов реализовав пенальти; а еще через четверь часа Кирилл Бармин сократил разрыв до минимума - 2:3. Напряжение игры нарастало.

На 85-й минуте Андрей Глазер забил четвертый мяч в ворота хозяев, но и этот гол не убил интриги - дублеры «Родины» ответили голом Павла Кузнецова на 89-й минуте.

Несмотря на удаление Егора Шицко на 90-й минуте, мурманчане, заканчивая матч в меньшинстве, выдержали финальный натиск хозяев и сохранили победный счет - 4:3.