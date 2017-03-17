Хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» пройдёт в Полярном

19 марта в Полярном на хоккейном корте «Альбатрос» 161 бригады подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоится семейный хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», посвящённый Дню моряка-подводника.

Начиная с 2013 года, подобные фестивали прошли во многих городах России. Программа развития детского ледового спорта «Добрый лёд» реализуется при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, основная цель программы — формирование благоприятных условий для развития детского хоккея.

На торжественной церемонии открытия будут вручены памятные медали от Федерации хоккея России, посвященные 70-летию российского хоккея. Среди награжденных за вклад в развитие этого вида спорта — мурманские хоккейные функционеры, тренеры-общественники и военные.