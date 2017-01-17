Хоккейный поединок в Москве проходил под диктовку северян

В очередном матче группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге команда «Мурман» встречалась в Москве с местной командой «Крылатское-Динамо». Поединок проходил под диктовку северян и завершился со счётом 12:3 в их пользу.

В составе жёлто-чёрных четыре гола забил Егор Шицко, три - Роман Никитенко, по одному разу отличились Илья Пономарев Андрей Киселев, Яков Красовский, Виктор Фомичев и Андрей Глазер.

Сегодня в 21.00 подопечные Сергея Чернецкого вновь выйдут на лед против столичного клуба.