Мурманская область. Арктика17.01.17 11:02
Хоккейный поединок в Москве проходил под диктовку северян
В очередном матче группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге команда «Мурман» встречалась в Москве с местной командой «Крылатское-Динамо». Поединок проходил под диктовку северян и завершился со счётом 12:3 в их пользу.
В составе жёлто-чёрных четыре гола забил Егор Шицко, три - Роман Никитенко, по одному разу отличились Илья Пономарев Андрей Киселев, Яков Красовский, Виктор Фомичев и Андрей Глазер.
Сегодня в 21.00 подопечные Сергея Чернецкого вновь выйдут на лед против столичного клуба.
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