«Холодные игры» Кольского района приглашают к участию киноманов

Чемпионат «Холодные игры» - это серия интеллектуальных игр по мотивам различных кинолент. В сезоне 2017 года игры приурочены к 90-летию со дня образования Кольского района.

Командам, участникам которых должны быть от 14 до 35 лет, предстоит ответить на вопросы по эпизодам фильмов мирового кинематографа, включая художественные киноленты по экологии, а также работы международного кинофестиваля «Северный характер».

Вопросы охватывают всё, что попадает в кадр: от названий элементов костюмов, транспортных средств, минералов, звезд и музыкальных произведений до исторических фактов, с ними связанных, имён композиторов и исполнителей. Формы заданий различные – классические вопросы и творческие конкурсы, в которых команды должны за одну минуту успеть озвучить кинофрагмент, нарисовать или пропеть ответ и многое другое.

Игры проводятся в Кольском районном Центре культуры (г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 7) при поддержке администрации Кольского района.

Автор и ведущий чемпионата Кулыбко Андрей Александрович.