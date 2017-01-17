Мурманская область. Арктика17.01.17 17:45
Хореографический ансамбль «Фантазия» из Полярного – лауреат международного фестиваля-конкурса «Достижение»
Участники ансамбля танца «Фантазия» Центра дополнительного образования детей г.Полярного ЗАТО Александровск приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Достижение», организованном общественным фестивальным движением «Дети России» в Казани.
В номинации «Народный танец и стилизация» юные танцоры представили две новые композиции из своего репертуара: «Флотская жизнь» и «Студёные потехи». Хореографические работы, новые костюмы и музыкальный материал были по достоинству отмечены профессиональным жюри.
По итогам фестиваля ансамбль танца «Фантазия» был удостоен звания лауреата I степени. В качестве награды коллектив получил путевки на международный конкурс-фестиваль «Оранжевое солнце», который состоится в июне 2017 года в Судаке в Крыму.
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