Хореографический ансамбль «Фантазия» из Полярного – лауреат международного фестиваля-конкурса «Достижение»

Участники ансамбля танца «Фантазия» Центра дополнительного образования детей г.Полярного ЗАТО Александровск приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Достижение», организованном общественным фестивальным движением «Дети России» в Казани.

В номинации «Народный танец и стилизация» юные танцоры представили две новые композиции из своего репертуара: «Флотская жизнь» и «Студёные потехи». Хореографические работы, новые костюмы и музыкальный материал были по достоинству отмечены профессиональным жюри.

По итогам фестиваля ансамбль танца «Фантазия» был удостоен звания лауреата I степени. В качестве награды коллектив получил путевки на международный конкурс-фестиваль «Оранжевое солнце», который состоится в июне 2017 года в Судаке в Крыму.