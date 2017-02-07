Хорошо повоевали: поход «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море обошёлся бюджету страны более чем в 7,5 млрд рублей

Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд рублей, подсчитал «РБК».

Использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с тяжёлым авианосным крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» обошлось бюджету в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд рублей, посчитал «РБК». В стоимость похода входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн рублей), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей), боевые вылеты (1,47 млрд рублей), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд рублей) и «боевые» надбавки (38,3 млн рублей).

Реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

Напомним, в поход корабельная группа Северного флота отправилась 15 октября. В неё вошли «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения — танкеры, буксиры и пр. В Североморске ударную группу во главе с крейсером будут встречать 8 февраля.

По словам командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, «лётчики российской морской авиации за время операции в Сирии выполнили 420 боевых вылетов».

Эксперты, опрошенные «РБК», затруднились оценить стоимость боевого применения палубной авиации, поскольку не известны продолжительность и дальность полетов. Однако затраты на вылет палубного истребителя по расходу топлива и боеприпасов сопоставимы с использованием истребителя сухопутного базирования, рассказал РБК экс-командующий ВВС генерал армии Петр Дейнекин. С этим мнением согласен военный лётчик, попросивший не называть его имени. «Сложности есть только для пилота», - рассказал собеседник «РБК». Стоимость 420 боевых вылетов палубной авиации составляет примерно 1,5 млрд рублей, по 3,5 млн рублей на каждый вылет, рассказывали ранее «РБК» военные эксперты.

За время похода потерпели крушение два истребителя - МиГ-29К и Су-33. По словам независимого военного аналитика Антона Лаврова, стоимость утраченной техники можно оценить исходя из поставок вооружения в другие страны. Так один МиГ-29К согласно контракту с Индией, заключенному в 2010 году, стоит 51,7 млн долларов, указывает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Оценку, близкую к индийскому контракту, дал «РБК» военный эксперт Алексей Леонков. По его данным, стоимость одного истребителя МиГ-29К в зависимости от комплектации и условий контракта варьируется в пределах 35–45 млн долларов. Таким образом, замена двух вышедших из строя истребителей могла обойтись российскому бюджету в сумму от 70 до 103,4 млн долларов (от 4,5 млрд до 6,7 млрд рублей по курсу ЦБ на дни аварий).

Морской путь составил 5,3 тысячи морских миль (более 9,8 тысячи км). При среднем ходе расход топлива на авианесущем крейсере составляет примерно 1,3 тонн мазута на морскую милю пути. На переход из Кольского залива к сирийским берегам было затрачено 6,8 тысячи тонн топлива. Столько же понадобилось кораблю для обратного плавания. Стоимость 13,6 тысяч тонн мазута могла составить 303,3 млн рублей, подсчитал «РБК» на основе средней цены по десяти госаукционам.

Закупочные цены торгов госкомпаний существенно превышают рыночные котировки на этот вид топлива. По данным международного ценового агентства «Argus», минимальная и максимальная цена за тонну топлива в 2016 году составила 9 тысяч и 16,2 тысячи рублей соответственно. При таких расценках топливо для крейсера могло обойтись от 122,4 млн до 220,3 млн рублей.

Суда сопровождения - большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» потратили топлива на сумму от 954 млн до 1,15 млрд рублей. Суммарно топливные расходы составили от 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей.

Ещё одной крупной статьей расходов стало продовольственное обеспечение. Штатная численность личного состава крейсера «Адмирал Кузнецов» - 1960 матросов и офицеров. Однако фактическая численность экипажа военным ведомством не сообщалась. Чтобы прокормить весь экипаж, ежесуточно требуется продуктов на сумму от 1,6 млн до 1,7 млн рублей за паек в 800 и 850 рублей соответственно, подсчитал «РБК». В таком случае за все время похода «Кузнецова» — 117 дней, с 15 октября 2016 года по 9 февраля 2017 года, продовольствия на крейсере будет израсходовано примерно от 183,5 млн до 194,9 млн рублей.

Согласно данным, приведенным на сайте военного ведомства, экипаж тяжёлого атомного крейсера «Петр Великий» составляет 727 человек. Экипаж больших противолодочных кораблей, по данным исследования Павлова «БПК типа «Удалой», составляет суммарно 586 человек. Таким образом, за 117 дней похода на обеспечение экипажа кораблей сопровождения было потрачено от 122,9 млн до 130,6 млн рублей.

Военное ведомство не публиковало данных о числе офицеров на кораблях группы, поэтому если предположить, что на них проходят службу только матросы, то минимальная сумма надбавки для 3273 членов экипажа за один месяц составляет 9,8 млн рублей. За практически четыре месяца похода ведомство выделило не меньше 38,3 млн рублей на надбавки личному составу.

На момент написания материала в Минобороны не ответили на запрос «РБК».