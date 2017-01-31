С 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиковПравительство России не включило Мурманскую область в список неблагоприятных для сельскохозяйственной деятельности регионов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.01.17 07:30

Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян

Мониторинг социального самочувствия населения показал, что кризис в сильной степени или незначительно затронул 78% населения России. Такие данные приводятся в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В исследовании приняли участие 1600 респондентов практически из всех регионов страны и всех типов поселения - от мегаполисов до небольших сельских населенных пунктов. Такая методика позволяет сформировать объективное мнение взрослого населения страны.

«Если о незначительных или заметных ухудшениях экономической ситуации сообщает 53% опрошенных, то о том, что эти изменения затронули их лично - значительно большая доля населения (78%). Численность тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет, как и год назад, всего 8,2%», - говорится в тексте исследования.

По данным экспертов, не изменилась и доля населения, пока не затронутая кризисом, но ожидающая негативных изменений своего положения в будущем - 12%. При этом число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более чем вдвое. Преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два.

«В то же время население не настроено на длительное ожидание улучшений. При этом, как и год назад, значительная часть респондентов (16%) не представляет себе, как будут развиваться экономические события, и это отражает большую степень неопределенности в восприятии экономической реальности. Изменения представлений о длительности кризиса в наибольшей степени затронули бедные слои населения, среди которых с 14,4% до 2,8% сократилась численность тех, кто ожидал быстрых улучшений», - говорится в документе.

В исследовании отмечается, что жители российских мегаполисов, в наибольшей степени ощутившие на себе удар кризиса в конце 2014 года и первой половине 2015 года, быстрее, чем жители других типов поселений, почувствовали улучшения. «Если о стабилизации ситуации год назад сообщали 27,8% жителей крупнейших городов, то в конце 2016 года это мнение разделяли уже 39,7%. Число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более чем вдвое. Преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два. В то же время население не настроено на длительное ожидание улучшений», - отмечают авторы документа.

По мнению авторов исследования, сокращение расходов на товары и услуги стало основной формой адаптации российского населения к кризисным явлениям в экономике. В наибольшей степени эта форма адаптации характерна для бедного населения, среди которого 92% вошли в жесткий режим экономии, однако сокращение потребления демонстрируют также средние и относительно обеспеченные слои, пишет ТАСС.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаХорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиянО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорого
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 567 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире09:30Новости. Информационная программа.10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 13 серия (16+)12:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРост просроченных кредитов по ипотеке на 39% отмечен экспертами Объединенного кредитного бюроТого, чего хотят пенсионеры, они не получат-PRO ВалютуДоллар сбросил почти 16 копеек, евро – набрал 9 копеекЕвро и доллар подорожали на фоне снижения цен на нефть-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХС 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиковПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения