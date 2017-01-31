Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян

Мониторинг социального самочувствия населения показал, что кризис в сильной степени или незначительно затронул 78% населения России. Такие данные приводятся в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В исследовании приняли участие 1600 респондентов практически из всех регионов страны и всех типов поселения - от мегаполисов до небольших сельских населенных пунктов. Такая методика позволяет сформировать объективное мнение взрослого населения страны.

«Если о незначительных или заметных ухудшениях экономической ситуации сообщает 53% опрошенных, то о том, что эти изменения затронули их лично - значительно большая доля населения (78%). Численность тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет, как и год назад, всего 8,2%», - говорится в тексте исследования.

По данным экспертов, не изменилась и доля населения, пока не затронутая кризисом, но ожидающая негативных изменений своего положения в будущем - 12%. При этом число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более чем вдвое. Преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два.

«В то же время население не настроено на длительное ожидание улучшений. При этом, как и год назад, значительная часть респондентов (16%) не представляет себе, как будут развиваться экономические события, и это отражает большую степень неопределенности в восприятии экономической реальности. Изменения представлений о длительности кризиса в наибольшей степени затронули бедные слои населения, среди которых с 14,4% до 2,8% сократилась численность тех, кто ожидал быстрых улучшений», - говорится в документе.

В исследовании отмечается, что жители российских мегаполисов, в наибольшей степени ощутившие на себе удар кризиса в конце 2014 года и первой половине 2015 года, быстрее, чем жители других типов поселений, почувствовали улучшения. «Если о стабилизации ситуации год назад сообщали 27,8% жителей крупнейших городов, то в конце 2016 года это мнение разделяли уже 39,7%. Число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более чем вдвое. Преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два. В то же время население не настроено на длительное ожидание улучшений», - отмечают авторы документа.

По мнению авторов исследования, сокращение расходов на товары и услуги стало основной формой адаптации российского населения к кризисным явлениям в экономике. В наибольшей степени эта форма адаптации характерна для бедного населения, среди которого 92% вошли в жесткий режим экономии, однако сокращение потребления демонстрируют также средние и относительно обеспеченные слои, пишет ТАСС.