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Мурманская область. Арктика23.01.17 09:19

Хозяев нет в квартире, но начисление платы за водоснабжение и водоотведение будет производиться по нормативам

ГОУП «Мурманскводоканал» сообщает об изменениях в Правилах предоставления коммунальных услуг с 1 января  2017 года.  Постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2016 г. № 1498 с 01.01.2017 г. внесены следующие изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354.

Перерасчёты за временное отсутствие потребителей в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учёта воды, будут производится только при наличии акта установления отсутствия технической возможности установки водосчётчиков, составленных ГОУП «Мурманскводоканал» или управляющей организацией. Во всех остальных случаях перерасчёты за временное отсутствие потребителей производиться не будут.

При отсутствии в жилых помещениях постоянно или временно проживающих граждан начисление платы за водоснабжение и водоотведение будет производиться по нормативам потребления и количеству собственников данного помещения.

При несвоевременном предоставлении показаний приборов учёта воды расчёт по среднемесячному расходу будет производиться только в течение 3-х месяцев (ранее - в течение 6-ти), после чего расчёт будет производиться по нормативам потребления.

Начисление платы за объём водоснабжения на общедомовые нужды в квитанции за водоснабжение и водоотведение будет производиться только по многоквартирным домам, в которых выбрано непосредственное управление или способ управления не выбран. Во всех остальных случаях начисление платы за объём ресурсов на общедомовые нужды будет производиться управляющей компанией (ТСЖ, ЖСК) в составе платы за содержание и ремонт.

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