ТелеМамы: Это так здорово готовиться к Новому году всем вместе – от мала до велика!Петух – символ нового года – поселился на страусиной ферме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.12.16 13:08

И будет коммунальщик начеку, когда потухнет свет, трубу прорвёт в день праздника, а лифт застрянет в шахте

В Мурманской области приняты необходимые меры для обеспечения устойчивой работы коммунальных служб в период новогодних праздников. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства информирует  для обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения региона в период новогодних и рождественских праздников утверждены графики круглосуточного дежурства руководителей и специалистов министерства, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

Приняты дополнительные меры по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства – созданы необходимые запасы топлива на котельных и аварийные запасы материально-технических ресурсов на предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Предусмотрена работа оперативных штабов по ликвидации внештатных и аварийных ситуаций.

Телефоны круглосуточных диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций Мурманска:

- АО «Мурманэнергосбыт» (8152) 68-63-61; 43-57-18;

- ПАО «Мурманская ТЭЦ» (8152) 53-72-81;

- ГОУП «Мурманскводоканал» (8152) 47-40-05; 21-37-91;

- АО «Мурманоблгаз» (8152) 25-31-09; 25-31-10.

На объектах ЖКХ функционируют единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) круглосуточной работы для оповещения и организации устранения возможных нештатных ситуаций. Телефоны ЕДДС в муниципальных образованиях

- Мурманск – (8152) 452-091.

- Апатиты – (81555) 63-121.

- Кировск – (81531) 55-789.

- Мончегорск – (81536) 76-844.

- Оленегорск – (81552) 57-360.

- Полярные Зори – (81532) 74-985.

- Кандалакшский район – (81533) 99-242.

- Ковдорский район – (81535) 50-112.

- Кольский район – (81553) 32-050.

- Ловозерский район – (81538) 40-012.

- Печенгский район – (81554) 60-321.

- Терский район – (81559) 50-180.

- ЗАТО Александровск – (81530) 64-142.

- ЗАТО Видяево – (81553) 56-566.

- ЗАТО Заозерск – (81556) 31-477.

- ЗАТО Островной – (81558) 50-377.

- ЗАТО Североморск – (81537) 56-060.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
30.12.16: Что Вы делаете в 24.00 с 31 декабря на 1 января?Проголосовало: 184 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«ТелеМамы». Семейная программа (0+)15:00«Сказка о царе Салтане». Художественный фильм (6+)16:25«Сбежавшая невеста». Художественный фильм (16+)18:20«Хорошие новости». Информационная программа18:45«Здравствуйте, я ваша тетя!». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоВ Мурманской области отмечался существенный рост долгов по оплате труда в декабре текущего года-PRO ВалютуРубль на 31 декабря уходит ослабевшимУчастники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами-PRO ЭнергетикуЦентр управления сетями Колэнерго продолжает приём основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управлениеПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему Дед Мороз не отвечает за снег и лёд на улицах городов и посёлков?-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2016
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения