И будет коммунальщик начеку, когда потухнет свет, трубу прорвёт в день праздника, а лифт застрянет в шахте

В Мурманской области приняты необходимые меры для обеспечения устойчивой работы коммунальных служб в период новогодних праздников. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства информирует для обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения региона в период новогодних и рождественских праздников утверждены графики круглосуточного дежурства руководителей и специалистов министерства, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

Приняты дополнительные меры по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства – созданы необходимые запасы топлива на котельных и аварийные запасы материально-технических ресурсов на предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Предусмотрена работа оперативных штабов по ликвидации внештатных и аварийных ситуаций.

Телефоны круглосуточных диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций Мурманска:

- АО «Мурманэнергосбыт» (8152) 68-63-61; 43-57-18;

- ПАО «Мурманская ТЭЦ» (8152) 53-72-81;

- ГОУП «Мурманскводоканал» (8152) 47-40-05; 21-37-91;

- АО «Мурманоблгаз» (8152) 25-31-09; 25-31-10.

На объектах ЖКХ функционируют единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) круглосуточной работы для оповещения и организации устранения возможных нештатных ситуаций. Телефоны ЕДДС в муниципальных образованиях

- Мурманск – (8152) 452-091.

- Апатиты – (81555) 63-121.

- Кировск – (81531) 55-789.

- Мончегорск – (81536) 76-844.

- Оленегорск – (81552) 57-360.

- Полярные Зори – (81532) 74-985.

- Кандалакшский район – (81533) 99-242.

- Ковдорский район – (81535) 50-112.

- Кольский район – (81553) 32-050.

- Ловозерский район – (81538) 40-012.

- Печенгский район – (81554) 60-321.

- Терский район – (81559) 50-180.

- ЗАТО Александровск – (81530) 64-142.

- ЗАТО Видяево – (81553) 56-566.

- ЗАТО Заозерск – (81556) 31-477.

- ЗАТО Островной – (81558) 50-377.

- ЗАТО Североморск – (81537) 56-060.