«И хорошее настроение…» - для любителей джаза

28 декабря в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт «И хорошее настроение…». В исполнении государственного камерного оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема прозвучат мелодии, которые пришли в джаз из кинофильмов либо из знаменитых бродвейских мюзиклов.

Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Российской Федерации Борис Фрумкин. Специальный гость – Мари Карне (вокал). В концерте также принимают участие солисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано); Наталья Васильева (сопрано); Андрей Макаров (баритон).