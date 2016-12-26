Мурманская область. Арктика26.12.16 08:35
«И хорошее настроение…» - для любителей джаза
28 декабря в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт «И хорошее настроение…». В исполнении государственного камерного оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема прозвучат мелодии, которые пришли в джаз из кинофильмов либо из знаменитых бродвейских мюзиклов.
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Российской Федерации Борис Фрумкин. Специальный гость – Мари Карне (вокал). В концерте также принимают участие солисты филармонии: Людмила Лаврентьева (сопрано); Наталья Васильева (сопрано); Андрей Макаров (баритон).
Комментарии
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