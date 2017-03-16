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Мурманская область. Арктика16.03.17 08:42

И жизнь хороша: средний размер взятки в России в 2016 году составил 328 тысяч рублей, что на 75% больше, чем годом ранее

Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко. «Часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Например, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства - заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн рублей, а также содействие в сдаче выполненных работ и их приёмке», — отметил он.

Господин Курносенко добавил, что с течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи.

«Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», - рассказал генерал «Коммерсанту».

В 2016 году подразделениями службы  экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России было выявлено 69 тысяч преступлений экономической направленности, размер установленного материального ущерба по уже оконченным уголовным делам составил 298 млрд рублей - на 37% больше, чем годом ранее, обеспечено возмещение ущерба на сумму более 108 млрд рублей -  рост за год на 23%.

Как отметил в интервью генерал-майор полиции Андрей Курносенко, в стране нередки случаи, когда расследуются факты хищения средств, выделенных на конкретный проект, следователи приходят к заказчику - представителю госорганизации, а он говорит: электронные торги были проведены формально правильно, вот документы, какие ко мне могут быть вопросы? «При этом он даже не удосужился проверить предоставленные фирмой-исполнителем документы о наличии у неё необходимой для контракта техники и других ресурсов. Недавно была история, когда контракт на строительство огромного комплекса жилых зданий в одном из столичных районов выиграл бывший хлебозавод. Он ни одного дома ранее не построил, однако никого это почему-то не насторожило», - приводит печальную статистику генерал-майор полиции.

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