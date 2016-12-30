ИЦ УМВД России по Мурманской области с 1 января 2017 года будет предоставлять новую государственную услугу

В целях реализации положений федерального закона от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учётом вступления в законную силу статьи 10 названного закона с 1 января 2017 года органами внутренних дел Российской Федерации предоставляется государственная услуга по выдаче справки о привлечении (непривлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

За предоставлением данного вида государственной услуги граждане могут обратиться на личный прием в территориальные органы внутренних дел Мурманской области, Информационный центр УМВД России по Мурманской области, многофункциональные центры. К заявлению установленного образца прилагаются копии документов, удостоверяющих личность, перечень которых строго определен. Кроме того, с заявлением может обратиться доверенное лицо, уполномоченное в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В целях повышения качества и доступности данного вида государственной услуги в территориальных ОВД области и Информационном центре УМВД России по Мурманской области организована предварительная запись на приём.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 дней с момента регистрации заявления.