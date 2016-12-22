Игорь Морарь освобождён от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей

Губернатор Марина Ковтун подписала распоряжение об освобождении Игоря Николаевича Мораря от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области 21.12.2016. Решение принято в соответствии с положением об Уполномоченном по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области.