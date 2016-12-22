Мурманская область. Арктика22.12.16 17:44
Игорь Морарь освобождён от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей
Губернатор Марина Ковтун подписала распоряжение об освобождении Игоря Николаевича Мораря от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области 21.12.2016. Решение принято в соответствии с положением об Уполномоченном по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области.
Комментарии
Loading...
-АналитикаТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседямНекоторые работодатели с пониманием относятся к ипотечным заёмщикам
-Нам интересно Ваше мнение14.12.16: Как сообщил Росстат, стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в расчёте на российскую семью из четырех человек достигла 5580 рублей. А в какую сумму планируете вы уложиться?Проголосовало: 404 человека
-Скоро в эфире03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал, 68 серия (6+)04:30Новости. Информационная программа.05:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук и яблокиС 1 января 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска повысится до 28 рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 5 копеекМировые цены на нефть растут, рубль тянется за ними-PRO ЭнергетикуПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в МурманскеЖители Кандалакши сами выберут вариант уличного освещения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Учимся бороться за тишину в доме-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года