Индекс «водка-виски» - показатель неблагополучия среднего класса в России

Средний класс в России перешёл с виски на водку и бренди. Об этом сообщила управляющий директор компании «Diageo» в России Светлана Наумова. По её словам, люди со средним достатком в кризис сократили потребление дорогого алкоголя, предпочтя его традиционному национальному напитку.

«В 2015-м и начале 2016 года пострадал объёмообразующий сегмент недорогого импортного виски. И это логично, так как он рос за счёт тех покупателей, по которым кризис ударил в первую очередь, вынудив их переключиться на более дешевый и традиционный для России алкоголь - водку и бренди, или сократить потребление премиального алкоголя, ставшего для них дорогим», - цитирует Светлану Наумову «Rambler News Service».

По данным «Diageo», примерно 85 процентов российского рынка крепких спиртных напитков приходится на водку. Когда зарплаты росли, потребители предпочитали баловать себя виски и ромом, отмечает Наумова. Улучшение экономической ситуации, наоборот, проводит к смещению спроса с водки в сторону виски и ромов, указывает она. «Когда мы находились в фазе экономического роста, мы наблюдали среди российских потребителей совершенно отчётливый тренд на переключение из водки в категорию виски и ромов», — пояснила управляющий директор компании.