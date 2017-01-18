Инфляция продолжает опустошать наши кошельки

Как сообщает Росстат, с 10 по 16 января потребительские цены в России повысились на 0,1%. С начала января инфляция составила 0,4%. Напомним, за период с 1 по 9 января этого года инфляция составила 0,3%. В 2016 году в целом за январь инфляция составила - 1%.

За прошедшую неделю цены на сливочное масло выросли на 0,6%, говядину, баранину, колбасу вареную, рыбу мороженую, молоко, сыр и водку - на 0,2-0,3%.

Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, яйца куриные - на 0,4%, крупа гречневая - на 0,3%,масло подсолнечное и пшено - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на свежие помидоры - 3,6%, лук - 1,5%, морковь - 1,0%, огурцы свежие - 0,8%.

На бензин автомобильный и дизельное топливо цены выросли на 0,2%.