Инфляция в начале года не отдыхала

Как сообщает Росстат, с 1 по 9 января 2017 года потребительские цены в России повысились на 0,3%. С начала января прошлого года инфляция также составляла 0,3%, в целом за январь 2016 года - 1%.

За прошедший период цены на яйца куриные и масло сливочное выросли на 0,5%, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог жирный, сыр, рис и водку - на 0,2-0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, масло подсолнечное, крупа гречневая, пшено и соль - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,0%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 12,1% и 10,5% соответственно.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,6%.

Проезд в метро стал дороже на 13,1%, трамвае - на 10,1%, троллейбусе и городском муниципальном автобусе - на 9,2% и 6,7% соответственно.