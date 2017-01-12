Информация об автомашинах, затрудняющих снегоочистку дорог, передаётся в ГИБДД УМВД России по городу Мурманску

Специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» круглосуточно ведут работу по уборке улиц города от снега. Работа включает механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также уборку лестниц и остановок в ручном режиме. Предусмотрена и обработка противогололедными материалами.

Учитывая, что количество осадков в декабре 2016 года превысило норму в три раза, на ликвидацию последствий снегопада привлечено более двухсот единиц техники: снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры и щеточные машины, ротор для уборки снега.

Зимой, в период нестабильной погоды и перепадов температур, одной из основных проблем содержания городских дорог является наледь, а также образование колейности на проезжей части. Чтобы этого избежать, дорожное полотно чистится, затем посыпается пескосоляной смесью.

– Одна из главных проблем – это большое количество припаркованных где попало автомобилей. Они зачастую делают невозможной работу дорожной техники, мешая уборке территории, - рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус. – Хочу обратиться ко всем мурманским автомобилистам с просьбой не перегораживать машинами проезды, чтобы сотрудники УДХ могли выполнять свою работу. Мы же работаем на благо горожан.

Сотрудники Управления дорожного хозяйства проводят совместную работу с отделением ГИБДД УМВД России по городу Мурманску по освобождению проезжей части от припаркованного транспорта. Только за минувшую ночь специалистами предприятия зафиксировано более 130 автомобилей, мешающих уборке.

Информация с указанием регистрационных номеров автомашин, затрудняющих снегоочистку дорог передана в дежурную часть отделения ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.