Инспектор ДПС ГИБДД не поддался искушению в размере 15 тысяч рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Мурманска по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия).

По данным следствия, в декабре 2016 года сотрудниками ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Кольскому району для проверки документов на 1375 км автодороги Р21 «Кола» был остановлен автомобиль, у водителя которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. Желая избежать привлечения к административной ответственности, подозреваемый лично дал инспектору ДПС ГИБДД взятку в размере 15 тысяч рублей.

Преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть, чем пресек незаконные действия злоумышленника.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.