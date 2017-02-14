Интенсивность заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди северян снижается

Как сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Мурманской области с 6 по 12 февраля при превышении эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппу сохраняется тенденция по снижению интенсивности эпидемического процесса. Темп прироста регистрации случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с прошлой неделей составил 2%, в т.ч. среди детей раннего и дошкольного возрастов отмечено снижение регистрации на 4 и 7 % соответственно.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в области определяется циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2). Лабораторными исследованиями установлено, что наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты.

В целях профилактики формирования очагов ОРВИ и гриппом продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях.

Введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллективов 33 классов в 12 школах и 14 групп в 9 дошкольных образовательных организациях на 10 административных территориях области.