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Мурманская область. Арктика13.02.17 16:57

Интерес инвесторов к Мурманской области растёт

Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, направленное на повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области, стало одной из тем оперативного совещания, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун. Как отметила глава региона, повышение инвестпривлекательности входит в число приоритетов работы областного правительства. Интерес инвесторов к региону растёт – об этом свидетельствует положительная динамика объёма инвестиций в основной капитал.

«Речь идёт о конкретных целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, которые должны быть внедрены в регионах. В первую очередь, имеется в виду сокращение сроков предоставления государственных услуг в сферах имущественных отношений, строительства, ЖКХ, а также новые возможности для развития малого бизнеса», – подчеркнула Марина Ковтун.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова доложила, что до 1 марта 2017 года региональные органы власти должны разработать и утвердить «дорожные карты» по внедрению 11 целевых моделей по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата. Дорожные карты разрабатываются в рамках рабочих групп по таким направлениям, как получение разрешения на строительство и территориальное планирование, постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и ряду других.

Окончательные проекты «дорожных карт» будут рассмотрены на заседании Проектного офиса 15 февраля.

Губернатор Марина Ковтун поручила Министерству развития промышленности и предпринимательства держать эту работу на строгом контроле, чтобы сроки были выдержаны и в дорожных картах содержались конкретные мероприятия.

Напомним, недавно председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение правительства «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Оно было подготовлено Минэкономразвития России во исполнение поручений Президента по итогам совместного заседания президиума Госсовета и консультативной комиссии Госсовета, посвящённого мерам по повышению инвестиционной привлекательности субъектов страны.

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