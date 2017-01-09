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Мурманская область. Арктика09.01.17 09:41

Исполняется 75 лет со дня прихода первого союзного конвоя в порт Мурманск

11 января в 13.00 в сквере на улице Ленинградской состоится митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя PQ-7 в порт Мурманск, и возложение цветов к мемориалам арктических конвоев. Затем в музее истории Мурманского морского пароходства (ул. Володарского, 6) ветераны компании, участники полярных конвоев поделятся с молодежью города своими воспоминаниями о войне и о тех, кто внес огромный вклад в дело победы ценою собственной жизни.

11 января 1942 года Мурманск принял конвой PQ-7 в составе девяти иностранных судов и парохода Мурманского морского пароходства «Чернышевский». За ним пошли другие караваны с грузами для фронта. Зимой и летом при любом охранении несколько десятков торговых судов, малоподвижных, неповоротливых, загруженных до предела ценными грузами, представляли собой прекрасную цель и для подлодок, и для самолетов. Для многих сотен моряков могилой стали холодные арктические воды. Погибли десять судов Мурманского пароходства, в полном составе – экипажи пароходов «Ижора», «Куйбышев», «Кузнец Лесов», почти все моряки ледокольного парохода «А. Сибиряков», теплохода «Циолковский», парохода «Пролетарий»¸ моряки других судов.

Арктические союзнические конвои – особая страница в летописи Второй мировой войны. Неоценим вклад северных портов – Мурманска и Архангельска – в приемке и разгрузке транспортных судов, перевозивших жизненно необходимые грузы для борьбы с немецкими захватчиками.

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